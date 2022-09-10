Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır - Son Dakika
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Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır

10.09.2022 16:36
Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kayserispor maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Akdeniz ekibi, idmanın ardından Kayseri'ye hareket etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

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Kaynak: AA

Antalyaspor, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır - Son Dakika

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