Fraport TAV Antalyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcular koşu, top kapma ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Yeni transferlerin de katıldığı antrenmanda, bazı oyuncuların özel sebeplerle yer almadığı belirtildi. Antalyaspor'un Burdur ve Erzurum'da kamp yapacağı ve 5 hazırlık maçı oynayacağı açıklandı.

07.07.2024 11:25
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını yaptı.

Antrenman öncesi Alex, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Futbolcular, idmanda koşu, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

Yeni transferler antrenmana katıldı

Antrenmana sözleşmeleri devam eden Veysel Sarı, Güray Vural, Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Van de Streek, Amar, Mert Yılmaz, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Erdal Rakip ve Safuri ile ön sözleşme imzalanan yeni transferler Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric ile orta saha oyuncusu Soner Dikmen de katıldı.

Akdeniz ekibinde özel sebebi nedeniyle teknik direktör Alex de Souza'dan izin alan Sam Larsson, sakatlığı bulunan Bünyamin Balcı ile 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kampında bulunan Emre Uzun, antrenmanda yer almadı.

Antalyaspor'un, bugün Burdur'a giderek 17 Temmuz'a kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde, 20-30 Temmuz tarihlerinde ise Erzurum'da kamp yapacağı belirtildi.

Kamplar süresince 5 hazırlık maçı oynanmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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