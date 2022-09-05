Haftayı 2-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Antalyaspor, gözünü hemen bir sonraki haftadaki lig maçına çevirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı beyazlılar iki grup halinde yaptığı antrenmanla Y. Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kasımpaşa maçında ilk on birde forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular sahada çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları süren Ndao ve Ömer Toprak katılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Antalyaspor'da, Kayserispor hazırlıkları başladı - Son Dakika

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