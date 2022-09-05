Antalyaspor'da, Kayserispor hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Antalyaspor'da, Kayserispor hazırlıkları başladı

05.09.2022 17:01
Antalyaspor'da, Kayserispor hazırlıkları başladı

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Haftayı 2-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Antalyaspor, gözünü hemen bir sonraki haftadaki lig maçına çevirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı beyazlılar iki grup halinde yaptığı antrenmanla Y. Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kasımpaşa maçında ilk on birde forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular sahada çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları süren Ndao ve Ömer Toprak katılmadı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da, Kayserispor hazırlıkları başladı - Son Dakika

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