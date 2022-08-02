Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışan kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanını sahada Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde gerçekleştirecek. Salonda dayanıklılık ve kuvvet depolayan Antalya temsilcisi, sahada ise taktik ağırlıklı çalışma yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › FT Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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