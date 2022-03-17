Fuat Çapa: "İlk 6 hedefi için Erzurum'dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız" - Son Dakika
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Fuat Çapa: "İlk 6 hedefi için Erzurum'dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız"

17.03.2022 16:16

- Fuat Çapa: "İlk 6 hedefi için Erzurum'dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız" Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ilk 6 hedeflerini devam ettirmek için B.B. Erzurumspor maçından iyi bir sonuçla ayrılmaları gerektiğini söyledi.

- Fuat Çapa: "İlk 6 hedefi için Erzurum'dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ilk 6 hedeflerini devam ettirmek için B.B. Erzurumspor maçından iyi bir sonuçla ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, cumartesi günü karşılaşacağı B.B. Erzurumspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Bugün Erzurum'a hareket edecek olan kırmızı-beyazlılar, seyahat öncesinde Teknik Direktör Fuat Çapa liderliğinde karşılaşmaya hazırlanırken, Çapa antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İlk 6 hedefi için Erzurum'dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız"

Takımın play-off hedefini sürdürmesi için Erzurumspor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmesi gerektiğinin altını çizen Fuat Çapa, "Erzurumspor maçına normal olarak geçen hafta hazırlanmıştık. Hava şartlarından dolayı bu hafta gideceğiz. Hem bizim hem de onların adına çok önemli bir karşılaşma olacak. İlk 6 hedefini devam ettirmek için oradan güzel bir sonuçla dönmemiz gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Orada herhangi bir mazeret üretme şansımız olmayacak. Bundan sonraki süreçte sadece yapmamız gereken; kalan maçlardan maksimum puanları toplayıp, ilk 6 içerisinde ligi bitirip, sezon sonu da mutlu sona ulaşmak. Maç maç gidip bir sonraki maçı ondan sonra düşünmek daha doğru ve mantıklı. Ana hedefimizin ne olduğunu biliyoruz ama oraya giderken de basamakların ne kadar değerli ve önemli olduğunu biliyoruz. 10 karşılaşmamız kaldı. Bu karşılaşmalardan maç maç en iyi sonuçları alacak şekilde hazırlanıp, oynayacağız. İnşallah sonucu güzel olur" dedi.

"Oynayacağımız tüm maçlar final niteliğinde"

Kalan 10 maçın da final havasında geçeceğini ifade eden Çapa, "Ümraniyespor maçı öncesi şartlarla Erzurumspor maçı öncesi şartlar biraz değişik. Çünkü orada galip gelsek ortam tamamen değişik olacaktı. 1 maçın nelere mal olabileceğini çok net bir şekilde gördük. Bundan sonra oynayacağımız tüm maçlar final niteliğinde. Bir sonraki oynayacağımız maçta yine final niteliğinde olacak. Hem oyuncularımız hem de biz bunun bilincindeyiz. Ortam olarak yeni gelen oyuncuların da katılmasıyla birlikte tekrar Antalya kampı sonrasındaki havayı takım içinde çok net bir şekilde idmanlarda görüyoruz. Umarım bunu sahaya yansıtırız. İçeride oynayacağımız Bandırmaspor maçının ardından da şehirde oluşan o güzel birlik ve beraberliği hem stada hem da sahaya yansıtırız" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekip, BB Erzurumspor maçında sakatlıklarından dolayı sağ bek Alaaddin Okumuş ve orta saha oyuncusu Cihan Kahraman'ın maç kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Fuat Çapa: İlk 6 hedefi için Erzurum'dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız
Fuat Çapa: İlk 6 hedefi için Erzurum'dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız
Fuat Çapa: İlk 6 hedefi için Erzurum'dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız
Fuat Çapa: İlk 6 hedefi için Erzurum'dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fuat Çapa: "İlk 6 hedefi için Erzurum'dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız" - Son Dakika
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