Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı

Erdoğan, her gün bir yenisi paylaşılan seçim anketlerine patladı: Operasyon çabası var

Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Hakem Vincic, çok sayıda uyuşturucu ve silahın ele geçirildiği bir partide yakalanmıştı.

26 ERKEK VE 9 KADIN

Polis baskınında 26 erkek ve 9 hayat kadını bir evin içerisinde yakalanmıştı. Bu partide yer alan Vincic ifadesinde, "Ben oraya gittiğimde neler olduğunu bilmiyordum. İş yemeği için gitmiştim. Bir kabus gibiydi. Çok zor zamanlar geçirdim. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Fuhuş partisi de yoktu. Silahları da polis baskınından sonra gördüm. Ben orada iş konuşuyordum. Film gibiydi" ifadelerini kullanmıştı.