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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

16.11.2021 00:50
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, F ve I gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, F ve I gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının 2. gününde, C, F ve I gruplarındaki maçlar oynandı.

İsviçre, ağırladığı Bulgaristan'ı 4-0 yenerek C Grubu'nu zirvede bitirdi ve finallere doğrudan gidecek ekipler arasına girdi. Kuzey İrlanda ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise ikinci olarak play-off'lara kaldı.

İngiltere ve Polonya'nın play-off'ları garantilediği I Grubu'nun son haftası, tarihi bir skora sahne oldu. Konuk olduğu San Marino'yu 10-0 mağlup eden İngiltere, grup lideri olarak Katar 2022'ye katılmaya hak kazandı.

Harry Kane'in 2'si penaltıdan 4 gol kaydettiği mücadelede İngiltere, 1964'te ABD'yi 10-0 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir rakibine 10 gol attı.

Sıralamanın son maçlar öncesi netleştiği F Grubu'nu, Danimarka ilk, İskoçya 2. sırada bitirmişti. Avusturya da UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım kontenjanından play-off'lara yükselmişti.

C Grubu'nda 8'inci, F ve I gruplarında ise 10. maçların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

C Grubu

Kuzey İrlanda-İtalya: 0-0

İsviçre-Bulgaristan: 4-0

OGBMAYAvP
İsviçre85301521318
İtalya84401321116
Kuzey İrlanda823367-19
Bulgaristan8224614-88
Litvanya8107419-153

F Grubu

Avusturya- Moldova: 4-1

İskoçya-Danimarka: 2-0

İsrail- Faroe Adaları: 3-2

OGBMAYAvP
Danimarka109013032727
İskoçya107211771023
İsrail105142321216
Avusturya105141917216
Faroe Adaları10118723-164
Moldova10019530-251

I Grubu

Polonya- Macaristan: 1-2

Arnavutluk- Andorra: 1-0

San Marino-İngiltere: 0-10

OGBMAYAvP
İngiltere108203933626
Polonya1062230111920
Arnavutluk106041212018
Macaristan105231913617
Andorra10208824-166
San Marino100010146-450

Kuzey İrlanda, Dünya Kupası, İsviçre, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika Spor


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