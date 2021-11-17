Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D, E ve G gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerin son gününde D, E ve G gruplarındaki maçlar oynandı.
Hollanda, sahasında Norveç'i 2-0 yenerek G Grubu'nu birinci sırada tamamladı ve Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanan son takım oldu. Türkiye, gruptaki son maçında Karadağ deplasmanında 2-1 galip geldi ve ikinci sırayı alarak play-off'lara kaldı.
D Grubu'nda Dünya Kupası biletini önceden alan Fransa, son maçta konuk olduğu Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise Bosna Hersek deplasmanında 2-0 kazandı ve ikinci olarak play-off bileti aldı.
Son hafta öncesi Dünya Kupası'nı garantileyen Belçika, E Grubu'nda Galler'e konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galler, grup ikincisi olarak play-off'a yükseldi.
Bu üç grupta alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
D Grubu
Finlandiya-Fransa: 0-2
Bosna Hersek-Ukrayna: 0-2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Fransa
|8
|5
|3
|0
|18
|3
|15
|18
|Ukrayna
|8
|2
|6
|0
|11
|8
|3
|12
|Finlandiya
|8
|3
|2
|3
|10
|10
|0
|11
|Bosna Hersek
|8
|1
|4
|3
|9
|12
|-3
|7
|Kazakistan
|8
|0
|3
|5
|5
|20
|-15
|3
E Grubu
Galler-Belçika: 1-1
Çekya- Estonya: 2-0
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Belçika
|8
|6
|2
|0
|25
|6
|19
|20
|Galler
|8
|4
|3
|1
|14
|9
|5
|15
|Çekya
|8
|4
|2
|2
|14
|9
|5
|14
|Estonya
|8
|1
|1
|6
|9
|21
|-12
|4
|Belarus
|8
|1
|0
|7
|7
|24
|-17
|3
G Grubu
Cebelitarık- Letonya: 1-3
Hollanda-Norveç: 2-0
Karadağ-Türkiye: 1-2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Hollanda
|10
|7
|2
|1
|33
|8
|25
|23
|Türkiye
|10
|6
|3
|1
|27
|16
|11
|21
|Norveç
|10
|5
|3
|2
|15
|8
|7
|18
|Karadağ
|10
|3
|3
|4
|14
|15
|-1
|12
|Letonya
|10
|2
|3
|5
|11
|14
|-3
|9
|Cebelitarık
|10
|0
|0
|10
|4
|43
|-39
|0
Kaynak: AA
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