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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

17.11.2021 10:19
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, konuk ettiği Brezilya ile 0-0 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, konuk ettiği Brezilya ile 0-0 berabere kaldı.

Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'ne 5 karşılaşmayla devam edildi.

San Juan del Bicentenario Stadı'nda oynanan maçta Arjantin, ağırladığı Brezilya ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Brezilya'nın ardından Arjantin de 2022 FIFA Dünya Kupası vizesi aldı.

Arjantin'de sakatlığı sona eren Paris Saint-Germain'li (PSG) yıldız futbolcu Lionel Messi, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Uruguay farklı kaybetti

Bolivya, Galatasaraylı Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'ı 30. ve 79. dakikalarda Juan Arce, 45. dakikada Marcelo Moreno'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

Moreno'nun 62. dakikada penaltı kaçırdığı mücadelede Bolivyalı Carmelo Arnez ise 75. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Peru'nun deplasmanda Venezuela'yı 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet gollerini, Gianluca Lapadula ve Christian Cueva attı. Venezuela'nın tek golünü kaydeden Darwin Machis, maçta bir penaltı vuruşundan ise faydalanamadı.

Ekvador, Şili deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Konuk ekip, 9. dakikada Pervis Estupinan ve 90+3. dakikada Moises Caicedo'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrılırken, Şili'de Arturo Vidal, 13. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Günün diğer maçında ise Kolombiya, konuk ettiği Paraguay ile 0-0 berabere kaldı.

Grupta 35 puanlı lider Brezilya'nın ardından Arjantin 29, Ekvador 23, Kolombiya ve Peru 17'şer puanla ilk 5 içinde yer alıyor.

Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girecek ekipler, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

Paris Saint Germain, Güney Amerika, Dünya Kupası, Arjantin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika Spor


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