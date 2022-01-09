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Futbol: Ampute Süper Ligi - Son Dakika

Futbol: Ampute Süper Ligi

09.01.2022 15:25
Futbol: Ampute Süper Ligi

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye Ampute Spor Kulübünü 4-0 yendi.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediye spor sahasında Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye Ampute Spor Kulübünü 4-0 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Fahrettin Yılmaz, Serhat Erbay Tut hakem ikilisi yönetti. Müsabakada, Mahir Emre Herdem ise üçüncü hakem olarak görev aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye spor kulübünün gollerini 25+3. dakikada Ali Molon, 27. dakikada Muhammet Şahin, 34 ve 37. dakikalarda Akbar Lotfımoghaddam kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 40 dakikasında Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye Ampute Spor Kulübü kalecisi Civan Bozbey bir pozisyonda boynundan aldığı darbe sonrasında sakatlandı. Ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Bozbey'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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