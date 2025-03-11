Futbol Gençler Şampiyonası Denizli'de Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbol Gençler Şampiyonası Denizli'de Tamamlandı

Futbol Gençler Şampiyonası Denizli\'de Tamamlandı

Denizli'de yapılan Futbol Gençler Grup Şampiyonası'nda 20 takım mücadele etti, ödüller verildi.

11.03.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul Sporları Futbol Gençler Grup Şampiyonası maçları, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 20 takımdan 360 sporcunun Yarı Final bileti için mücadele ettiği şampiyona düzenlenen ödül törenleriyle sona erdi.

Okul Sporları yarışmalarında heyecan devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Futbol Gençler Grup Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldı. Üç farklı sahada gerçekleştirilen ödül törenleriyle turnuva tamamlandı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen müsabakalarda, kızlarda 8 takım, erkeklerde ise 12 takım yarıştı. Erkeklerde 3 grup, kızlarda ise 2 grup üzerinden oynanan maçlarla grup liderleri belirlendi. Erkeklerde Manisa Spor Lisesi, İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi ve Kütahya Spor Lisesi takımları; kızlarda ise İstanbul TOKİ Atakent Spor Lisesi ve Aydın İncirliova Spor Lisesi takımları gruplarından birinci olarak çıkmayı başardı ve ilerleyen tarihlerde düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kınıklı, Servergazi ve Akkonak Futbol Sahalarında, üç gün boyunca süren karşılaşmalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgelerini, Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Erdem Aydın ile Mahmut Kuruoğlu takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, denizli, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol Gençler Şampiyonası Denizli'de Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu

14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:53 Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
21:23 Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:55 Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
20:50 Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
20:47 Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
20:44 Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
20:16 NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 15:23:23. #7.12#
SON DAKİKA: Futbol Gençler Şampiyonası Denizli'de Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.