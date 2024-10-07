Futbol Gündemi: Toplantılar ve Maçlar

TFF VE KULÜPLER
10.00 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanıyor. Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.
A MİLLİ TAKIM
18.30 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarına basına açık idmanla başlayacak.
FENERBAHÇE
-Süper Lig'in 8'inci haftasını BAY geçen sarı-lacivertliler milli arada günü izinli geçirecek.
GALATASARAY
-Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçerek liderliğini sürdürdü.
BEŞİKTAŞ
-Siyah-beyazlılar, ligin 8'inci haftasında oynanan karşılaşmada Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
FEDERASYON BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
11.00 Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunda başkanlık seçimi yapılacak. Seçimde mevcut başkan Hasan Öztürk ile Muhammed Mücahid Delioğlu yarışacak.
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