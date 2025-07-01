FENERBAHÇE
16.00 Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı John Duran İstanbul'a geliyor.
20.00 Sarı-lacivertli kulüp yeni sezon formalarının tanıtımını gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ
10.00 Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çalışmalarla devam edecek.
18.00 Tammy Abraham, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak
BAŞAKŞEHİR FK
18.30 Başakşehir FK yeni sezonun ilk antrenmanını basına açık gerçekleştirecek.
18.40 Teknik direktör Çağdaş Atan basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
SABRİ UGAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
10.30 Hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlenecek.
13.20 Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ndeki cenaze namazının ardından cenazesi Sakarya'ya gönderilecek.
17.10 Sakarya Orhan Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından ünlü spiker toprağa verilecek.
FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI
22.00 Real Madrid - Juventus
Son Dakika › Spor › Futbol Gündemi: Transferler ve Törenler - Son Dakika
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