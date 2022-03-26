Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Hazırlık maçı

26.03.2022 16:11
Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında konuk ettiği Spor Toto 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında konuk ettiği Spor Toto 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Yukatel Kayserispor, hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda konuk etti.

Kayserispor, müsabakaya Lung, Carole, Kolovetsios, Mert Çetin, Onur Bulut, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Mane, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak 11'iyle çıktı.

Gençlerbirliği'nin 11'inde ise Ramazan Köse, Barış Alıcı, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Musa Şahindere, Grechyshkin, Tshibola, Aksel Aktaş, Sallalich, Rahmetullah Berişbek ve Eleke yer aldı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçın ikinci yarısında oyuna giren Ramazan Civelek'in 86. dakikada attığı golle Kayserispor, sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı

YORUMLAR
500
Kayserispor, Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak Kayserispor, Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak Altay'da Deniz Kadah şoku Altay'da Deniz Kadah şoku

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Kayserispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement