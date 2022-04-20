Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

20.04.2022 21:48
Futbol: Hazırlık maçı

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan müsabakada milli takım, 4. dakikada Emirhan İlkhan ile 1-0 öne geçerken, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.

Maçın 70. dakikasında Borjan Popovski'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran milliler, 80. dakikada Muhammed Mustafa Pınarcı ve 90. dakikada Habib Biçer'in attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

18 Yaş Altı Milli Takımı, 22 Nisan 2022 Cuma günü Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

Makedonya, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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