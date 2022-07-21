Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

21.07.2022 18:37
Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor hazırlık maçında karşılaştığı Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor hazırlık maçında karşılaştığı Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Abant bölgesinde sürdüren Sakaryaspor ile Gerede ilçesinde kamp yapan Yılport Samsunspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Abant'taki bir otelin sahasında yapılan karşılaşmaya Sakaryaspor, Furkan Köse, Hurşit Taşçı, Çağlayan Menderes, Donkor, Oğuz Yıldırım, Oğuz Kocabal, Hakan Yavuz, Serkan Odabaşoğlu, Woolery, Burak Süleyman ve Kosongo ilk 11'i ile çıktı.

Yılport Samsunspor ise sahada Jakob, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Ali Ülgen, Mücahit Albayrak, İsmael Diomande, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Polat Yaldır, Laura, ve Ahmet Sagat ilk 11'i ile yer aldı.

Sakaryaspor'un gollerini, karşılaşmanın 4. dakikasında Serkan Odabaşoğlu ve 65. dakikasında Kosongo atarken Samsunspor'un tek golünü ise 82. dakikada Celil Yüksel kaydetti.

Karşılaşma Sakaryaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Sakaryaspor yaptığı hazırlık maçı ile Bolu kampını da tamamladı.

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Kaynak: AA

Sakaryaspor, Samsunspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

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