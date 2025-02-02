Futbol Kulüplerine Gazze Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbol Kulüplerine Gazze Çağrısı

Hasan Turan, Bodo/Glimt'in Gazze'ye bağışını örnek gösterdi ve tüm kulüplere destek çağrısında bulundu.

02.02.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Meclis İdare Amiri Hasan Turan, Norveç futbol takımı Bodo/Glimt'in, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yaptığı maçın gelirini Gazze'ye bağışlamasının tüm futbol klüplerine örnek olması çağrısında bulundu.

Hasan Turan, yaptığı yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını açıklayan Norveç futbol takımı Bodo/Glimt'e teşekkür etti.

Tüm futbol takımlarına bu yönde çağrıda bulunan Turan, Bodo/Glimt'in, bir maçtan fazlasını oynadığını, insanlık vicdanını sahaya sürdüğünü ve insanlık için kazandığını belirtti. Turan, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçın tüm gelirini Gazze'deki mazlumlara bağışlayarak, sadece bir futbol kulübü değil, adaletin ve insanlık onurunun da temsilcisi oldular. Üstelik bu anlamlı bağış, işgalci İsrail'in başkenti Tel Aviv'in ismini taşıyan takımla oynanan maçtan elde edilen gelirle yapıldı. Bu, sahada atılan bir golden çok daha büyük, insanlığın hanesine yazılmış en güçlü skorlardan biridir."

Norveç'ten yükselen bu vicdan sesinin, mazlumların sesi olduğunu ifade eden Turan, "Dinine, diline, ırkına bakmadan, saf insanlık duygusuyla yapılan bu bağış, vicdanın sınır tanımadığını, insanlığın ortak bir değer olduğunu tüm dünyaya gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Turan, soğuk topraklardan gelen bu sıcak yüreğin, zulme karşı durmak için aynı dili konuşmaya gerek olmadığını, aynı yüreği taşımanın yeterli olduğunu hatırlattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi buradan tüm futbol kulüplerine, tüm spor camiasına ve özellikle ülkemizdeki takımlara çağrımızdır: Bodo/Glimt'in yaktığı bu meşaleye omuz verelim. Futbol, sadece bir oyun değil insanlık için yükselen bir ses, mazlumlar için bir umut ışığı olmalıdır. Katledilen çocukların, yıkılan yuvaların, susturulmak istenen feryatların dünyasında, sporun gerçek anlamı budur.

Gazze bugün modern çağın en büyük soykırımlarından birine tanıklık ediyor. 50 binden fazla masum insan katledildi, 100 binden fazlası yaralandı, milyonlarca insan evsiz, aç ve yardıma muhtaç. 365 kilometrekarelik bir enkaz içinde, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ama unutulmasın, bir çocuğun gözyaşı, dünyanın hiçbir kupasından daha hafif değildir. Bugün vicdanın yanında saf tutma günüdür. Adaletin, insan haklarının, mazlumların sesi olmak için futbolun gücünü kullanalım. Sahalar sadece rekabetin değil, vicdanın da yeşerdiği yerler olsun. Bu kampanyaya destek veren her kulüp, her futbol insanı, insanlık onurunun tarafında yazılacaktır. Gazze'yi yıkanlara karşı, Gazze'yi hep birlikte yeniden inşa edelim. Yalnızca bir şehrin enkazını kaldırmak için değil, insanlığın onurunu ayağa kaldırmak için birlik olalım."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Maccabi Tel Aviv, İnsan Hakları, Hasan Turan, Politika, Tel Aviv, Filistin, Türkiye, Norveç, Futbol, Dünya, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol Kulüplerine Gazze Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:43:30. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol Kulüplerine Gazze Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.