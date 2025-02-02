Futbol Kulüplerine Gazze Çağrısı

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TBMM Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Meclis İdare Amiri Hasan Turan, Norveç futbol takımı Bodo/Glimt'in, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yaptığı maçın gelirini Gazze'ye bağışlamasının tüm futbol klüplerine örnek olması çağrısında bulundu.

Hasan Turan, yaptığı yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını açıklayan Norveç futbol takımı Bodo/Glimt'e teşekkür etti.

Tüm futbol takımlarına bu yönde çağrıda bulunan Turan, Bodo/Glimt'in, bir maçtan fazlasını oynadığını, insanlık vicdanını sahaya sürdüğünü ve insanlık için kazandığını belirtti. Turan, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçın tüm gelirini Gazze'deki mazlumlara bağışlayarak, sadece bir futbol kulübü değil, adaletin ve insanlık onurunun da temsilcisi oldular. Üstelik bu anlamlı bağış, işgalci İsrail'in başkenti Tel Aviv'in ismini taşıyan takımla oynanan maçtan elde edilen gelirle yapıldı. Bu, sahada atılan bir golden çok daha büyük, insanlığın hanesine yazılmış en güçlü skorlardan biridir."

Norveç'ten yükselen bu vicdan sesinin, mazlumların sesi olduğunu ifade eden Turan, "Dinine, diline, ırkına bakmadan, saf insanlık duygusuyla yapılan bu bağış, vicdanın sınır tanımadığını, insanlığın ortak bir değer olduğunu tüm dünyaya gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Turan, soğuk topraklardan gelen bu sıcak yüreğin, zulme karşı durmak için aynı dili konuşmaya gerek olmadığını, aynı yüreği taşımanın yeterli olduğunu hatırlattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi buradan tüm futbol kulüplerine, tüm spor camiasına ve özellikle ülkemizdeki takımlara çağrımızdır: Bodo/Glimt'in yaktığı bu meşaleye omuz verelim. Futbol, sadece bir oyun değil insanlık için yükselen bir ses, mazlumlar için bir umut ışığı olmalıdır. Katledilen çocukların, yıkılan yuvaların, susturulmak istenen feryatların dünyasında, sporun gerçek anlamı budur.

Gazze bugün modern çağın en büyük soykırımlarından birine tanıklık ediyor. 50 binden fazla masum insan katledildi, 100 binden fazlası yaralandı, milyonlarca insan evsiz, aç ve yardıma muhtaç. 365 kilometrekarelik bir enkaz içinde, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ama unutulmasın, bir çocuğun gözyaşı, dünyanın hiçbir kupasından daha hafif değildir. Bugün vicdanın yanında saf tutma günüdür. Adaletin, insan haklarının, mazlumların sesi olmak için futbolun gücünü kullanalım. Sahalar sadece rekabetin değil, vicdanın da yeşerdiği yerler olsun. Bu kampanyaya destek veren her kulüp, her futbol insanı, insanlık onurunun tarafında yazılacaktır. Gazze'yi yıkanlara karşı, Gazze'yi hep birlikte yeniden inşa edelim. Yalnızca bir şehrin enkazını kaldırmak için değil, insanlığın onurunu ayağa kaldırmak için birlik olalım."