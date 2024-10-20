Futbol Nesine 2. Lig'de 8. hafta, gruplarda bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Kırklarelispor-Kepezspor: 2-0
GMG Kastamonuspor- Sarıyer: 1-1
Beykoz Anadoluspor- Altınordu: 1-3
Anagold 24Erzincanspor- İnegölspor: 2-1
Fethiyespor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-2
E Koleji Isparta 32 Spor-İskenderunspor: 0-0
Batman Petrolspor- 1461 Trabzon FK: 1-0
Kırmızı Grup
Karaman FK-Diyarbekirspor: 2-0
Artı Değer Vanspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-3
Belediye Derincespor-Somaspor: 1-0
Karacabey Belediyespor- Giresunspor: 3-1
Menemen FK-Motolux 68 Aksarayspor: 2-0
Çimentaş Elazığspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 5-0
Son Dakika › Spor › Futbol Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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