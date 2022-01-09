32 yaşındaki Ousmane Coulibaly futbol dünyasını yasa boğdu. Katar ekiplerinden AL Wakrah forması giyen Coulibaly, Al Rayyan maçında kalp krizi geçirdi.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kale önünde yere yığıldı. Hareketsiz kalan futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Malili futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyor.
Sağlık ekiplerinin Coulibaly'ye müdahale ettiği sırada futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Futbolseverler, EURO 2020'de Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen de aynı korkuyu yaşamıştı.
Son Dakika › Spor › Futbol sahasında kalp krizi! Deneyimli yıldız Coulibaly, kalenin önünde yere yığıldı - Son Dakika Spor