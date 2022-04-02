Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

02.04.2022 18:29
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulutİstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk 59 Muammer Sarıkaya), Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (Dk. 59 Rroca), Eslem Öztürk (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk 59 Muammer Sarıkaya), Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (Dk. 59 Rroca), Eslem Öztürk (Dk. 76 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 88 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Serdarcan Eralp), Barış Alıcı (Dk. 89 İlker Karakaş), LuaLua (Dk. 90+3 Musa Şahindere), Eleke (Dk. 89 Sallaich)

Sarı kartlar: Dk. 67 Mehmet Yeşil, Dk. 75 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+5 Ologo (İstanbulspor), Dk. 67 Metehan Mert, Dk. 82 Muhammed Bayır, Dk. 90+5 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta maçında İstanbulspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

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Oğuzhan Berber, Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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