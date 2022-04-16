Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Stat: Kocaeli
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Abdullah Uğur Sarı
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Kolovos (Dk. 78 Berkay Tolga Dabanlı), Babacar (Dk. 84 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Samed Ali Kaya (Dk. 66 Rasheed), Benhur Keser
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Kerim Avcı, Mulumba (Dk. 81 Akabueze), Landel (Dk. 63 Mehmet Özcan), Levent Ayçiçek (Dk. 63 Guido Koçer), Beykan Şimşek (Dk. 73 Pucko), Keny
Goller: Dk. 49 Kolovos, Dk. 59 Benhur Keser (Kocaelispor), Dk. 44 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Samed Ali Kaya, Dk. 65 Mehmet Taş, Dk. 68 Musa Nizam, Dk. 71 Mehmet Yılmaz, Dk. 73 Kolovos (Kocaelispor), Dk. 27 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.
Kaynak: AA
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