Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

16.04.2022 18:09
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: KocaeliHakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Abdullah Uğur SarıKocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Kolovos (Dk. 78 Berkay Tolga Dabanlı), Babacar (Dk. 84 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Samed Ali Kaya (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Kolovos (Dk. 78 Berkay Tolga Dabanlı), Babacar (Dk. 84 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Samed Ali Kaya (Dk. 66 Rasheed), Benhur Keser

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Kerim Avcı, Mulumba (Dk. 81 Akabueze), Landel (Dk. 63 Mehmet Özcan), Levent Ayçiçek (Dk. 63 Guido Koçer), Beykan Şimşek (Dk. 73 Pucko), Keny

Goller: Dk. 49 Kolovos, Dk. 59 Benhur Keser (Kocaelispor), Dk. 44 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Samed Ali Kaya, Dk. 65 Mehmet Taş, Dk. 68 Musa Nizam, Dk. 71 Mehmet Yılmaz, Dk. 73 Kolovos (Kocaelispor), Dk. 27 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Son dakika spor: Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1 Son dakika spor: Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1 102 gündür firarda olan 3 kişinin katiline 3 kez müebbet istemi 102 gündür firarda olan 3 kişinin katiline 3 kez müebbet istemi

İlyas Kubilay Yavuz, Mehmet Yılmaz, Musa Nizam, Mehmet Taş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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