Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.10.2022 20:48
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem BayıkTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, GomezKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ouannes, Mickael,...

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Gomez

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ouannes, Mickael, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

20. dakikada Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

45. dakikada Hamsik'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Açıyı daraltan Ertuğrul'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0 Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Ertuğrul Taşkıran, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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