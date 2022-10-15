Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Savranlar, Murat Altan
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tırpan, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Celina, Bahoken
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Rodrigues, Rakitskyi, Samet Akaydın, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Akintola, Belhanda
Goller: Dk. 37 Belhanda, Dk. 40 Akintola (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mickael Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 32 Samet Akaydın, Dk. 45+3 Onyekuru (Adana Demirspor)
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yapılan Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ilk yarısını konuk takım 2-0 üstün tamamladı.
15. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalana Celina'nın vuruşunda Ertaç meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Penaltı noktasının gerisine düşen topa bu kez Bahoken vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Svensson'dan döndü.
34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas içindeki Samet Akaydın meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Kale sahasında uygun durumda bulunan Emre Akbaba'nın vurduğu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
37. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan kale çizgisine yakın bir bölgeden Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Sol kanatta meşin yuvarlağı alan Stambouli'nin yerden ortasında penaltı noktası gerisine gelen topa bekletmeden vuran Belhanda ağları havalandırdı: 0-1.
40. dakikada Adana temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta kullanılan taç sonrasında ceza sahasına giren Belhanda, meşin yuvarlağı Akintola'ya aktardı. Penaltı noktası gerisindeki bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
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