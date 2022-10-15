Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.10.2022 18:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Savranlar, Murat AltanKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tırpan, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Celina, BahokenAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Rodrigues, Rakitskyi, Samet...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tırpan, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Celina, Bahoken

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Rodrigues, Rakitskyi, Samet Akaydın, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Akintola, Belhanda

Goller: Dk. 37 Belhanda, Dk. 40 Akintola (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mickael Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 32 Samet Akaydın, Dk. 45+3 Onyekuru (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yapılan Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ilk yarısını konuk takım 2-0 üstün tamamladı.

15. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalana Celina'nın vuruşunda Ertaç meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Penaltı noktasının gerisine düşen topa bu kez Bahoken vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Svensson'dan döndü.

34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas içindeki Samet Akaydın meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Kale sahasında uygun durumda bulunan Emre Akbaba'nın vurduğu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

37. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan kale çizgisine yakın bir bölgeden Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Sol kanatta meşin yuvarlağı alan Stambouli'nin yerden ortasında penaltı noktası gerisine gelen topa bekletmeden vuran Belhanda ağları havalandırdı: 0-1.

40. dakikada Adana temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta kullanılan taç sonrasında ceza sahasına giren Belhanda, meşin yuvarlağı Akintola'ya aktardı. Penaltı noktası gerisindeki bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ertuğrul Taşkıran, Sadık Çiftpınar, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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