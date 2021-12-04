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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.12.2021 14:22
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal GölenAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy (Dk. 82 Tetah), Awaziem, Ahmet Gülay (Dk. 69 Buluthan Bulut), Mevlja, Candeias (Dk. 69 Emre Akbaba), Efecan Karaca, Diedhiou, Eduardo (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy (Dk. 82 Tetah), Awaziem, Ahmet Gülay (Dk. 69 Buluthan Bulut), Mevlja, Candeias (Dk. 69 Emre Akbaba), Efecan Karaca, Diedhiou, Eduardo (Dk. 57 Oğuz Aydın), Babacar (Dk. 57 Ahmed Ildız)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa (Dk. 82 Ahmet Oğuz), Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 67 Hakan Arslan), Henrique (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 67 Kayode)

Gol: Dk. 53 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Awaziem, Dk. 80 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

50. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda Awaziem'e çarpıp yön değiştiren topun gol çizgisini geçmesini kaleci Serkan Kırıntılı engelledi.

53. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in pasıyla topla buluşan Kerem Atakan Kesgin, ceza yayı üzerinden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

76. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.

86. dakikada Sivaspor 10 kişi kaldı. Bir dakika önce sarı kart gören Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ceza sahasına girmek üzere olan Tetah'a faul yaptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Efecan Karacan'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor, Ali Şaşal Vural, Bahçeşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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