Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Nef

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Tozbey

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Awuku, Campi, Karim Hafes, Azubuike, Donsah, Rahman Buğra Çağıran, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Tetteh

Sarı kartlar: Dk. 16 Awuku (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 35 Babel (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yapılan Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu, soluna gelen topu kornere çeldi.

32. dakikada sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu uygun durumda istediği gibi şut çıkaramayınca, top yandan auta gitti.

39. dakikada Pulgar'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vurduğu topu Awuku çizgiden çıkardı.

45. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Abdulsamed soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

45+1. dakikada Muslera'dan aldığı topu uzaklaştırmak isteyen Pulgar, meşin yuvarlağı ceza sahası dışı sol çaprazdaki Dicko'ya kaptırdı. Bu oyuncunun yerden pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tetteh, aşırtma bir vuruşta topu kaleci Muslera'dan kurtardı. Ancak son anda araya giren Nelsson, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.