Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna,
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Kudriashov, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 21 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Ndao (Dk. 21 Poli), Doğukan Sinik, Luiz Adriano, Haji Wright
Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic
Sarı kart: Dk. 31 Mert Çetin (Yuktel Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor- Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
4. dakikada Kayserisporlu savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolün ardından sağ çaprazda topu önünde bulan Onur Bulut'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
39. dakikada Ramazan Civelek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Kaynak: AA
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