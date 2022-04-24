Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

24.04.2022 21:20
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Cüneyt Çakır, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna,Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Kudriashov, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 21 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Ndao (Dk.

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna,

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Kudriashov, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 21 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Ndao (Dk. 21 Poli), Doğukan Sinik, Luiz Adriano, Haji Wright

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic

Sarı kart: Dk. 31 Mert Çetin (Yuktel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor- Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

4. dakikada Kayserisporlu savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

14. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolün ardından sağ çaprazda topu önünde bulan Onur Bulut'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

39. dakikada Ramazan Civelek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

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Cüneyt Çakır, Hakan Özmert, Antalyaspor, Ali Tuna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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