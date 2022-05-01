Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

01.05.2022 22:30
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde 35. haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi 7-1 yendi.

Sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

Küme düşme hattında yer alan Altay ve Çaykur Rizespor, aldıkları galibiyetlerle lige tutundu.

Çaykur Rizespor, haftanın kapanış maçında geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'yi deplasmanda 7-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un bu galibiyetini, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Altay'ı da ligde tutmaya yetti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 35. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe- Gaziantep FK: 3-2

GZT Giresunspor- Adana Demirspor: 2-0

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

Atakaş Hatayspor-Altay: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Yukatel Kayserispor- Beşiktaş: 2-3

Aytemiz Alanyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Göztepe-Çaykur Rizespor: 1-7

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-3

Puan durumu

Ligde geride kalan 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.352211265313477
2.FENERBAHÇE A.Ş.35208767373068
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR35197960402064
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK351861152341860
5.AYTEMİZ ALANYASPOR35167126157455
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.35141295246654
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK35158124450-653
8.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.351410115042852
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR351410114642452
10.ATAKAŞ HATAYSPOR35147145055-549
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR351212114745248
12.KASIMPAŞA A.Ş.35138145850847
13.GALATASARAY A.Ş.35138144750-347
14.GZT GİRESUNSPOR35127163841-343
15.YUKATEL KAYSERİSPOR351110144958-943
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.35119154552-742
17.ALTAY3596203550-1533
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3596204066-2633
19.GÖZTEPE A.Ş.3577213965-2628
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3555252660-3420

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Mayıs Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor (Kalyon)

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

YORUMLAR
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Kadınlar Süper Ligi: Sivasspor Kadın FK: 0Kayserispor Kadın FK: 1 Kadınlar Süper Ligi: Sivasspor Kadın FK: 0Kayserispor Kadın FK: 1 01 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 01 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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