Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde 35. haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi 7-1 yendi.

Sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

Küme düşme hattında yer alan Altay ve Çaykur Rizespor, aldıkları galibiyetlerle lige tutundu.

Çaykur Rizespor, haftanın kapanış maçında geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'yi deplasmanda 7-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un bu galibiyetini, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Altay'ı da ligde tutmaya yetti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 35. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe- Gaziantep FK: 3-2

GZT Giresunspor- Adana Demirspor: 2-0

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

Atakaş Hatayspor-Altay: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Yukatel Kayserispor- Beşiktaş: 2-3

Aytemiz Alanyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Göztepe-Çaykur Rizespor: 1-7

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-3

Puan durumu

Ligde geride kalan 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: