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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yapılan dört maçla tamamlandı. Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1; Kasımpaşa ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Puan durumu ve 24. hafta programı da açıklandı.

Futbol: Süper Lig\'de görünüm
29.01.2024 - 23:12,
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Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yapılan dört maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1; Kasımpaşa ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. İstanbulspor-Yılport Samsunspor ve Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmaları da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.

Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1

Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-3

VavaCars Fatih Karagümrük- Çaykur Rizespor: 4-0

EMS Yapı Sivasspor- Beşiktaş: 1-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 1-1

Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1

Puan durumu

OGBMAY

AVP
1.FENERBAHÇE 2319316118

4360

2.GALATASARAY 2319314814

3460

3.TRABZONSPOR 2311483831

737

4.BEŞİKTAŞ 2311393331

236

5.ÇAYKUR RİZESPOR 2310582733

-635

6.BITEXEN ANTALYASPOR2381052923

634

7.KASIMPAŞA 239594145

-432

8.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 2371063427

731

9.RAMS BAŞAKŞEHİR 238692928

130

10.EMS YAPI SİVASSPOR237882835

-729

11.MKE ANKARAGÜCÜ2361073028

228

12.MONDİHOME KAYSERİSPOR238692833

-527

13.CORENDON ALANYASPOR236982532

-727

14.YILPORT SAMSUNSPOR2375112733

-626

15.ATAKAŞ HATAYSPOR2351082831

-325

16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2366112726

124

17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 2365122635

-923

18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 2358102946

-1723

19.TÜMOSAN KONYASPOR2349102337

-1421

20.İSTANBULSPOR 2335151742

-2511

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

24. hafta programı

2 Şubat Cuma:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

Kaynak: AA
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MKE Ankaragücü, Kayserispor, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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