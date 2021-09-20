Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

İlk 5 haftayı 5 galibiyetle tamamlayan lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, ilk puan kaybını Adanaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak yaşadı.

Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3

Tuzlaspor- Bursaspor: 0-0

Yılport Samsunspor- Gençlerbirliği: 2-2

Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-0

Altınordu- Denizlispor: 2-1

Beypiliç Boluspor- İstanbulspor: 1-1

Balıkesirspor- Ankara Keçiörengücü: 2-1

MKE Ankaragücü-Menemenspor: 2-2

Puan durumu

Ligde 7. haftanın programı şöyle:

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