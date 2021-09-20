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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

20.09.2021 22:39
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

İlk 5 haftayı 5 galibiyetle tamamlayan lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, ilk puan kaybını Adanaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak yaşadı.

Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3

Tuzlaspor- Bursaspor: 0-0

Yılport Samsunspor- Gençlerbirliği: 2-2

Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-0

Altınordu- Denizlispor: 2-1

Beypiliç Boluspor- İstanbulspor: 1-1

Balıkesirspor- Ankara Keçiörengücü: 2-1

MKE Ankaragücü-Menemenspor: 2-2

Puan durumu

OGBMAYAv.Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR65101301316
2.MKE ANKARAGÜCÜ633093612
3.EYÜPSPOR6402107312
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR640255012
5.TUZLASPOR532083511
6.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR63037619
7.MANİSA 63039909
8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR52127527
9.YILPORT SAMSUNSPOR52128807
10.KOCAELİSPOR521246-27
11.ALTINORDU6213812-47
12.MENEMENSPOR6213813-57
13.ADANASPOR61327706
14.BALIKESİRSPOR520358-36
15.DENİZLİSPOR620458-36
16.BURSASPOR612378-15
17.GENÇLERBİRLİĞİ6123713-65
18.İSTANBULSPOR511378-14
19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ6114510-54

7. hafta

Ligde 7. haftanın programı şöyle:

24 Eylül Cuma

20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Kocaeli)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor (Eryaman)

26 Eylül Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Menemenspor-Eyüpspor (Menemen İlçe)

19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bitci Timsah Park)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)

Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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