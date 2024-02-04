Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.
Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KEPEZSPOR
|16
|12
|3
|1
|33
|8
|25
|39
|2.ALİAĞA FUTBOL
|17
|10
|7
|0
|27
|8
|19
|37
|3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|17
|9
|5
|3
|19
|10
|9
|32
|4.52 ORDUSPOR
|17
|8
|5
|4
|19
|13
|6
|29
|5.EDİRNESPOR
|17
|8
|4
|5
|28
|15
|13
|28
|6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|17
|7
|5
|5
|26
|16
|10
|26
|7.İNEGÖL KAFKASSPOR
|17
|7
|5
|5
|18
|17
|1
|26
|8.MARDİN 1969 SPOR
|17
|6
|3
|8
|19
|17
|2
|21
|9.KARABÜK İDMANYURDU
|17
|6
|3
|8
|13
|24
|-11
|21
|10.ARTVİN HOPASPOR
|16
|5
|5
|6
|18
|15
|3
|20
|11.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL
|16
|5
|4
|7
|10
|17
|-7
|19
|12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|17
|6
|1
|10
|19
|27
|-8
|19
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|17
|2
|8
|7
|10
|25
|-15
|14
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|17
|2
|3
|12
|8
|25
|-17
|9
|15.TARSUS İDMANYURDU
|17
|1
|3
|13
|9
|39
|-30
|6
2. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|16
|11
|4
|1
|28
|7
|21
|37
|2.KARŞIYAKA
|17
|11
|2
|4
|34
|19
|15
|35
|3.TURGUTLUSPOR
|17
|10
|3
|4
|25
|17
|8
|33
|4.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|17
|8
|7
|2
|19
|10
|9
|31
|5.EFELER 09 SPOR
|17
|9
|4
|4
|26
|21
|5
|31
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|17
|7
|4
|6
|21
|20
|1
|25
|7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR
|17
|7
|2
|8
|19
|22
|-3
|23
|8.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|17
|7
|1
|9
|15
|23
|-8
|22
|9.PAZARSPOR
|17
|6
|2
|9
|19
|21
|-2
|20
|10.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|17
|6
|2
|9
|20
|24
|-4
|20
|11.ERGENE VELİMEŞESPOR
|16
|5
|2
|9
|16
|23
|-7
|17
|12.AMASYASPOR
|17
|4
|5
|8
|16
|25
|-9
|17
|13.KEMERKENT BULVARSPOR
|16
|3
|6
|7
|12
|17
|-5
|15
|14.HACETTEPE 1945
|17
|4
|3
|10
|16
|24
|-8
|15
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|17
|3
|3
|11
|22
|35
|-13
|12
3. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|17
|13
|3
|1
|36
|15
|21
|42
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|17
|8
|8
|1
|32
|12
|20
|32
|3.KUŞADASISPOR
|17
|8
|7
|2
|25
|17
|8
|31
|4.SİLİVRİSPOR
|17
|8
|6
|3
|25
|16
|9
|30
|5.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|17
|8
|4
|5
|32
|20
|12
|28
|6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|17
|7
|6
|4
|27
|16
|11
|27
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|17
|6
|8
|3
|16
|14
|2
|26
|8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|17
|6
|7
|4
|17
|12
|5
|25
|9.OSMANİYESPOR FK
|17
|6
|4
|7
|21
|19
|2
|22
|10.ONVO AĞRI 1970
|16
|6
|4
|6
|21
|20
|1
|22
|11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|3
|6
|8
|10
|19
|-9
|15
|12.AKHİSARSPOR
|16
|3
|2
|11
|11
|40
|-29
|11
|13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|17
|2
|3
|12
|8
|22
|-14
|9
|14.SİVAS DÖRT EYLÜL
|16
|3
|3
|10
|12
|29
|-17
|9
|15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|17
|1
|5
|11
|6
|28
|-22
|8
4. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FK
|17
|13
|2
|2
|40
|14
|26
|41
|2.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|17
|9
|4
|4
|26
|18
|8
|31
|3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|17
|8
|6
|3
|26
|16
|10
|30
|4.SEBAT GENÇLİKSPOR
|17
|9
|3
|5
|29
|20
|9
|30
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|16
|7
|5
|4
|28
|22
|6
|26
|6.ORDUSPOR 1967
|17
|6
|6
|5
|34
|19
|15
|24
|7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|17
|6
|5
|6
|17
|21
|-4
|23
|8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|16
|5
|6
|5
|14
|15
|-1
|21
|9.BALIKESİRSPOR
|17
|4
|8
|5
|15
|20
|-5
|20
|10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR
|17
|4
|7
|6
|17
|26
|-9
|19
|11.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|17
|4
|5
|8
|23
|27
|-4
|17
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|17
|4
|4
|9
|10
|20
|-10
|16
|13.İDAŞ ÇATALCASPOR
|17
|2
|9
|6
|14
|23
|-9
|15
|14.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|16
|4
|2
|10
|18
|35
|-17
|14
|15.23 ELAZIĞ FK
|17
|3
|4
|10
|17
|32
|-15
|13
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, ''Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.'' dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
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