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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

04.02.2024 17:03
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TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.

Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.KEPEZSPOR1612313382539
2.ALİAĞA FUTBOL1710702781937
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR179531910932
4.52 ORDUSPOR178541913629
5.EDİRNESPOR1784528151328
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR1775526161026
7.İNEGÖL KAFKASSPOR177551817126
8.MARDİN 1969 SPOR176381917221
9.KARABÜK İDMANYURDU176381324-1121
10.ARTVİN HOPASPOR165561815320
11.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL165471017-719
12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR1761101927-819
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER172871025-1514
14.MALATYA ARGUVANSPOR172312825-179
15.TARSUS İDMANYURDU171313939-306

2. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR1611412872137
2.KARŞIYAKA17112434191535
3.TURGUTLUSPOR1710342517833
4.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR178721910931
5.EFELER 09 SPOR179442621531
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ177462120125
7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR177281922-323
8.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR177191523-822
9.PAZARSPOR176291921-220
10.KELKİT HÜRRİYETSPOR176292024-420
11.ERGENE VELİMEŞESPOR165291623-717
12.AMASYASPOR174581625-917
13.KEMERKENT BULVARSPOR163671217-515
14.HACETTEPE 19451743101624-815
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR1733112235-1312

3. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR17133136152142
2.MERKÜR JET ERBAASPOR1788132122032
3.KUŞADASISPOR178722517831
4.SİLİVRİSPOR178632516930
5.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR1784532201228
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR1776427161127
7.FATSA BELEDİYESPOR176831614226
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR176741712525
9.OSMANİYESPOR FK176472119222
10.ONVO AĞRI 1970166462120122
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ173681019-915
12.AKHİSARSPOR1632111140-2911
13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR172312822-149
14.SİVAS DÖRT EYLÜL1633101229-179
15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR171511628-228
Not: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BITEXEN ADANA 1954 FK17132240142641
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR179442618831
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR1786326161030
4.SEBAT GENÇLİKSPOR179352920930
5.BURSA YILDIRIMSPOR167542822626
6.ORDUSPOR 19671766534191524
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR176561721-423
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ165651415-121
9.BALIKESİRSPOR174851520-520
10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR174761726-919
11.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER174582327-417
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR174491020-1016
13.İDAŞ ÇATALCASPOR172961423-915
14.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR1642101835-1714
15.23 ELAZIĞ FK1734101732-1513

Kaynak: AA

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