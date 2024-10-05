Futbol: Trendyol Süper Lig

Spor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Bersan Duran

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Fall, Barak, Aytaç Kara, Hajradinovic, da Costa

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Fredy, Dimitrov, Puşcaş

Kırmızı kart: 45+3 Seferi (Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

12. dakikada Hajradinovic, ceza yayı dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hajradinovic'in kendi yarı sahasında savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kalecinin ceza sahasını terk ettiğini görünce rakibinden sıyrılıp topu uzak mesafeden ağlara gönderdi. VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.