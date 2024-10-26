Samsunspor Kasımpaşa'yı Farkla Geçti - Son Dakika
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Samsunspor Kasımpaşa'yı Farkla Geçti

Samsunspor Kasımpaşa\'yı Farkla Geçti

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Çağdaş Altay, Murat Temel, Mert BulutKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk. 75 Barak), Aytaç Kara (Dk. 75 Cafu), Brekalo (Dk. 71 Sadık Çiftpınar), da Costa (Dk.

26.10.2024 20:46
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Temel, Mert Bulut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk. 75 Barak), Aytaç Kara (Dk. 75 Cafu), Brekalo (Dk. 71 Sadık Çiftpınar), da Costa (Dk. 82 Sinan Alkaş)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Bedirhan Çetin, Van Drongelen, Bola (Dk. 90 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Tait), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 90 Haluk Mustafa Tan), Holse, Schindler (Dk. 60 Laura), Moundilmadji (Dk. 60 Dimata)

Goller: Dk. 31 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 68 ve 77 Holse, Dk. 71 Soner Aydoğdu, Dk. 86 Tait (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ben Ouanes, Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 45+4 Hajradinovic, Dk. 76 Opoku (Kasımpaşa), Dk. 45+4 Van Drongelen, Dk. 49 Ntcham (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

68. dakikada Samsunspor'un beraberlik golü geldi. Emre Kılınç'ın sağdan verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Holse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

71. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

77. dakikada Samsunspor skoru 3-1 yaptı. Opoku'nun faulü sonrasında sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Zeki Yavru, meşin yuvarlağı yerden ceza sahası önündeki Holse'ye çıkardı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

86. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Dimata'nın soldan içeri çevirdiği topu Tait, ceza sahası içinde ağlara yolladı: 1-4.

Samsunspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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