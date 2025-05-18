Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kapluhan, Yusuf Susuz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 89 Espinoza), Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara (Dk. 84 Berk Can Yıldızlı), Hajradinovic, Can Keleş, da Costa

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Duarte, Opoku, Yusuf Sarı (Dk. 78 Deniz Türüç), Crespo, Umut Güneş, Kemen (Dk. 90+1 Ömer Faruk Beyaz), Operi, Keny (Dk. 90+1 Hamza Güreler), Piatek (Dk. 69 Figueiredo)

Goller: Dk. 14 Duarte, Dk. 55 Kemen, Dk. 81 Opoku (RAMS Başakşehir), Dk. 22 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 60 Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 4 Cafu, Dk. 68 Sinan Bolat (Kulübede), Dk. 85 Hajradinovic, Dk. 90+2 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 29 Piatek, Dk. 90+4 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi.

55. dakikada RAMS Başakşehir 2-1 öne geçti. Sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topu, Kemen tek vuruşta ağlara gönderdi.

60. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, arka direkte yükselen Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara attı: 2-2

65. dakikada da Costa çizgide rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, Fall'un vuramaması sonrasında topu önünde bulan Yasin Özcan'ın şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.

79. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Aytaç Kara'nın ceza sahası içinde topa elle temas ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada topun başına geçen Opoku'nun vuruşunda kaleci topu kurtarsa da Opoku, kaleci Gianniotis'ten dönen topu bu kez ağlara gönderdi: 2-3

Mücadeleyi RAMS Başakşehir 3-2 kazandı.