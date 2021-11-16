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Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

16.11.2021 20:19
Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 4-1 yendi.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 4-1 yendi.

Manavgat İlçesi Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 29. dakikada Botond Gergely (kendi kalesine), 35. dakikada Süleyman Cebeci, 44. dakikada Polat Yaldır ve 83. dakikada Ahmetcan Kaplan kaydetti.

Romanya'nın tek golü ise 7. dakikada penaltı atışından Grigoras Pantea'dan geldi.

Gruptaki diğer karşılaşmada Letonya, San Marino'yu 2-0 mağlup etti.

Milli takım, grubu 9 puanla lider bitirerek Elit Tur'a yükseldi. Grupta 6 puanı bulunan Romanya da Elit Tura yükselen ikinci takım oldu.

Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Avrupa Şampiyonası, Romanya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


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