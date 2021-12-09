Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Ülker

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Zajc (Dk. 76 Meyer), Sosa (Dk. 72 Gustavo), Novak (Dk. 72 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Rossi), Pelkas (Dk. 82 Muhammed Gümüşkaya), Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, N'Dicka, Tuta, Chandler (Dk. 69 Costa), Jakic (Dk. 69 Rode), Sow (Dk. 78 Hrustic), Kostic, Kamada, Hauge (Dk. 69 Lammers), Borre (Dk. 60 Paciencia)

Goller: Dk. 29 Sow (Eintracht Frankfurt), Dk. 42 Berisha (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 38 Pelkas, Dk. 44 Sosa (Fenerbahçe), Dk. 54 Chandler, Dk. 60 Ndicka, Dk. 90+2 Paciencia (Eintracht Frankfurt)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

74. dakikada ceza sahasında çalımlarla topu önüne çeken Lammers'in şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.