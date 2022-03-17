Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

17.03.2022 22:40
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: NefHakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya)Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 85 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Cicaldau (Dk. 74 Morutan), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk.

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya)

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 85 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Cicaldau (Dk. 74 Morutan), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 63 Mustafa Muhammed)

Barcelona: Ter Stegen, Dest (Dk. 56 Araujo), Pique (Dk. 81 Lengiet), Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong (Dk. 67 Gavi), Pedri, Adama Traore (Dk. 46 Dembele), Ferran Torres, Aubameyang (Dk. 81 Depay)

Goller: Dk. 28 Marcao (Galatasaray), Dk. 37 Pedri, Dk. 50 Aubameyang (Barcelona)

Sarı kartlar: Dk. 27 Busquets, Dk. 42 Eric Garcia, Dk. 79 Gavi, Dk. 87 Jordi Alba (Barcelona), Dk. 30 Marcao, Dk. 72 Van Aanholt, Dk. 90 Ömer Bayram (Galatasaray)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği İspanya'nın Barcelona takımına 2-1 yenilen Galatasaray, organizasyona veda etti.

50. dakikada konuk takım öne geçti. Busquets'in ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda kaleci Pena ayaklarıyla topu önledi. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena bu kez güçlükle de olsa elleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. Ceza sahasında bu kez top sağ çaprazdaki Frenkie de Jong'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Aubameyang ağlara gönderdi: 1-2.

60. dakikada Van Aanholt'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun içeri göndermek istediği top Araujo'ya çarparak kaleye yöneldi. Ter Stegen, sağına yatarak direk dibinde topun kontrolünü sağladı.

Mücadele 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf Katalan temsilcisi olurken, sarı-kırmızılıların Avrupa serüveni sona erdi.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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İyi mücadeleye kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti İyi mücadeleye kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Marcao, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika


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