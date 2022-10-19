Düzcespor'a yenilen Hatayspor, kendi evinde kupaya veda etti - Son Dakika
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Düzcespor'a yenilen Hatayspor, kendi evinde kupaya veda etti

19.10.2022 21:08
Düzcespor'a yenilen Hatayspor, kendi evinde kupaya veda etti

STAT: Yeni HatayHAKEMLER: Onur Özütoprak, Ali Uğurtan Demirtaş, Göktuğ Hazar ErelATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah Yiğiter - Falette, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Kamil Ahmet Çörekçi, Aabid (Dk.56 Boudjemaa), Musa Çağıran, Varga (Dk.56 Atsu), Sadık Baş (Dk.46 Ribeiro), Saint-Louis (Dk.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Ali Uğurtan Demirtaş, Göktuğ Hazar Erel

ATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah Yiğiter - Falette, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Kamil Ahmet Çörekçi, Aabid (Dk.56 Boudjemaa), Musa Çağıran, Varga (Dk.56 Atsu), Sadık Baş (Dk.46 Ribeiro), Saint-Louis (Dk.83 Sarper Çağlar), Ze Luis (Dk.72 Bertuğ Özgür Yıldırım)DÜZCESPOR: Ömer Faruk Ay - Osman Boz, Berkehan Biçer, Savaş Bolat, Alperen Özşahin (Dk.74 Hamit Kulya), Çınar Tarhan, Emre Gündoğdu (Dk.79 Kamil Güney), Samet Eker, İlkay İşler (Dk.60 Recep Kalkan), Eren Karadağ, Timur KosovalıGOLLER: Dk.31 Emre Gündoğdu, Dk.90+5 Eren Karadağ (Düzcespor)KIRMIZI KART: Dk.49 Falette (Hatayspor)SARI KART: Recep Burak Yılmaz (Hatayspor) - İlkay İşler, Osman Boz, Timur Kosovalı (Düzcespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kendi sahasında TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Düzcespor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Düzcespor bu galibiyetle kupada 4'üncü Eleme Turu'na yükseldi.

16'ncı dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Varga'nın ceza sahası sol çaprazındaki Saint-Louis'ye doğru yükselttiği top kaleci Ömer Faruk Ay'da kaldı.21'inci dakikada gelişen Hatayspor atağında, sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Varga arka direğe doğru ortasını yaptı. Adekugbe'nin gelişine içeri çevirdiği top Düzcespor savunmasında kaldı.27'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında, orta sahadaki Aabid'in pasında topla buluşan Varga, uzaktan kaleyi yokladı fakat, top yan ağlarda kaldı.31'inci dakikada Düzcespor'da Çınar Tarhan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu karşılayan Samet Eker pasını Emre Gündoğdu'ya aktardı. Gündoğdu, sağ çaprazdan yaptığı sert bir vuruş ile topu ağlarla buluşturdu: 0-1İlk yarı, Düzcespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.49'uncu dakikada Düzcespor'un orta alanın sağından kullanacağı serbest vuruş öncesi, topsuz alanda rakibi Timur Kosovalı'ya sağ dirseğiyle bir hamlede bulunan Falette, direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı. Hatayspor sahada 10 kişi kaldı.64'üncü dakikada Hatayspor'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta Ribeiro'nun sert şutunu Ömer Faruk Ay, direk dibinde çıkardı.88'inci dakikada Düzcespor'un hızlı hücumunda ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Hamit Kulya'nın sol ayağıyla yerden uzak köşeye doğru yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.90+5'inci dakikada Düzcespor'da Samet Eker'in ceza yayında topla buluşan Eren Karadağ ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla sol köşeye doğru sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-2

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hatayspor kendi sahasında Düzcespor'a 2-0 yenilerek, kupaya veda etti.


- Hatay
Kaynak: DHA
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Kamil Ahmet Çörekçi, Musa Çağıran, Burak Yılmaz, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzcespor'a yenilen Hatayspor, kendi evinde kupaya veda etti - Son Dakika

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