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Golcü Diouf penaltı atışlarında kaleye geçti, Hatayspor kupada tur atladı - Son Dakika

Golcü Diouf penaltı atışlarında kaleye geçti, Hatayspor kupada tur atladı

02.12.2021 00:15
Golcü Diouf penaltı atışlarında kaleye geçti, Hatayspor kupada tur atladı

STAT: Yeni HatayHAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Murat Ergin GözütokATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah Yiğiter-Sackey (Dk.79 Traore), Simon Falette, Ruben Ribeiro, Emre Çolak (Dk.62 Muhammed Mert((Dk.91 Yavuz Boyar)), Kamara (Dk. Lobzhanidze), Fatih Kurucuk, El Kaabi (Dk.62 Diouf), Bülent Cevahir (Dk.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Murat Ergin GözütokATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah Yiğiter-Sackey (Dk.79 Traore), Simon Falette, Ruben Ribeiro, Emre Çolak (Dk.62 Muhammed Mert((Dk.91 Yavuz Boyar)), Kamara (Dk. Lobzhanidze), Fatih Kurucuk, El Kaabi (Dk.62 Diouf), Bülent Cevahir (Dk.50 Adekugbe), Popov, Saint LouisEYÜPSPOR: Emrullah Şalk- Yalçın Kılınç, Mikail Okyar (Dk.99 Uğur Akdemir), Erencan Yardımcı, Muhammed Akarslan (Dk.83 Gökcan Kaya), Musah Mohammed (Dk. 115 Teddy Mezague), Taşkın İlter (Dk.71 Bekir Yılmaz), Mehmet Uslu, Enes Keskin, Taha Balcı (Dk.71 Mete Kaan Demir), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 83 Cenk Alkılıç)GOLLER: Dk.74 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor) - Dk.19 Enes Keskin (Eyüpspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk.90+4 Abdullah Yiğiter, Dk. 120+1 Yavuz Buğra Boyar (Atakaş Hatayspor)SARI KARTLAR: Dk.2 Faletti, Dk.61 Emre Çolak, Dk.77 Ruben Ribeiro, Saint-Louis, 90+3 Fatih Kurucuk, Dk.114 Diouf (Atakaş Hatayspor)- Dk.65 Muhammed Akarslan, Dk.75 Enes Keskin, Musah Mohammed, Bekir Yılmaz (Eyüpspor)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Atakaş Hatayspor, Eyüpspor ile oynadığı maçın normal süresi 1-1'lik skorla sona erdi. İki uzatma devresinin oynadığı maçta sonuç değişmesi ve yapılan seri penaltı atışlarında Atakaş Hatayspor rakibini 6-5 mağlup etti. Atakaş Hatayspor kupada 5'inci tura yükseldi.2'nci dakikada Eyüpspor'un atağında, Taha Balcı'nın pasıyla topla buluşan Erencan Yardımcı, topla beraber ceza sahasına sokuldu. Erencan, rakibi Falette ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Orta hakem, penaltı noktasını gösterdi. Taha Balcı'nın kullandığı penaltı, üstten auta gitti.10'uncu dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Sackey rakip yarı alanında kazandığı topu rakım arkadaşı El Kaabi'ye gönderdi. El Kaabi de sağındaki Emre Çolak'a pası gönderdi. Emre Çolak, penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruş kaleci Emrullah Şalk'ta kaldı.19'uncu dakikada Eyüpspor'da sağ kanattan ceza sahasına sokulan Erencan'ın ortasında topla buluşan Enes Keskin, kaleye sert bir şut attı. Top, direğe çarparak yerde sekti ve kale çizgisini geçerek, gol değeri kazandı: 0-1İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.73'üncü dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor'da Adekugbe'nin sol kanattan yaptığı ortaya Diouf kafayı vurdu. Savunmadan seken top yandan dışarıya çıktı.74'üncü dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında, Falette sağ kanattan arka direğe doğru doldurulan topu indirdi. Kale sahasında topu önünde bulan Fatih Kurucuk, topu filelerle buluşturdu: 1-190+4'üncü dakikada gelişen Eyüpspor atağında savunmanın arkasına sarkan Mete Demir, ceza sahası yayına kadar çıkan kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, kaleci Abdullah Yiğiter'e bu faulü sonrası direk kırmızı kart gösterdi.90+6'da Kırmızı kart yiyen kaleci Abdullah Yiğiter'in yerine Diouf kaleye girdi.Normal sürenin son düdüğü çaldı. 90 dakikada 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.91'inci dakikada Fatih Kurucuk'tan seken topla ceza sahasında buluşan Eyüpspor futbolcusu Cenk Ahmet'in vuruşunda kaleci Yavuz Buğra Boyar gole izin vermedi.101'inci dakikada Atakaş Hatayspor atağında savunmanın arkasına atılan topla buluşan Diouf'un vuruşu kaleci Emrullah Şalk'ta kaldı.İlk uzatma devresi sona erdi.107'nci dakikada Atakaş Hatayspor'da Ribeiro'nun pasıyla sol kanatta hareketlenen Saint-Louis'in yerden ceza sahasına gönderdiği topu Enes Keskin uzaklaştırdı.120+1'inci dakikada gelişen atakta savunmanın arkasına doğru gönderilen topu Atakaş Hataysporlu Yavuz Buğra Boyar uzaklaştırmak istedi. Top, rakibi Erencan'dan döndü. Erencan, topa hareketlenmek isterken kaleci Yavuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yavuz, bu hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü.İkinci uzatma devresi de sone erdi ve turun galibini penaltı atışları belirledi. İki kalecisi de kırmızı kart gören Atakaş Hatayspor'da seri penaltı atışlarında kalede Diouf yer aldı.Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Atakaş Hatayspor, Eyüpspor ile oynadığı maçın normal süresi 1-1'lik skorla sona erdi. İki uzatma devresinin oynandığı maçta sonuç değişmedi ve yapılan seri penaltı atışlarında Atakaş Hatayspor rakibini 6-5 mağlup etti. Atakaş Hatayspor 5'inci eleme turuna yükseldi.


- Hatay

Mehmet Kısal, Emre Çolak, Hatayspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Golcü Diouf penaltı atışlarında kaleye geçti, Hatayspor kupada tur atladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Golcü Diouf penaltı atışlarında kaleye geçti, Hatayspor kupada tur atladı - Son Dakika
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