Futbolcuların gelişimleri yapılan testlerle takip ediliyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de futbolcuların gelişiminin takip edilmesi amacıyla olmazsa olmazların başında gelen 'Atletik Performans' testleri, özel bir futbol okulunda uygulanmaya başlandı.

Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Spor Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Anılcan Adak, özellikle küçük yaştaki futbolcuların gelişimlerinin takip edilmesi gerektiğine dikkat çekerek; "Oyuncularımıza yaptığımız testler üst düzey kulüplerde kullanılan testler. Bu testler bizim için çok önemli çünkü öğrencilerin yaşları itibari ile gelişim düzeylerine bakacağız. Bize geldiklerinde nasıldılar, sonra nasıl oldular bunları denetleyeceğiz. Dikey sıçrama performansı ile 30 metre performansının analizini kendi aramızda yapıp öğrencilere ona göre hazırlama planlaması yapmaya başlayacağız. Dikey sıçrama ve 30 metre sprint testi güce bağlı. Futbolda en önemli şeylerden bir tanesi güç ve bu oyunculardaki gücü bizim görebilmemiz çok önemliydi. Testleri 2 ayda bir yapmayı düşünüyoruz. Ben daha önce birkaç futbol okulunda çalıştım bizim gibi uygulayan olduğunu düşünmüyorum. Bu testler sporcuların gelişimlerini görmemiz açısından büyük önem arz ediyor" dedi. - DENİZLİ