Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

13.09.2022 11:58
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Futbolda Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 15 Eylül Perşembe günü Avrupa kupalarında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbolda Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 15 Eylül Perşembe günü Avrupa kupalarında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Rennes takımıyla oynayacağı 2. hafta karşılaşmasını Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile sahasındaki maçında ise Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlardan Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda sahasında İtalya temsilcisi Fiorentina ile oynayacağı müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşmada Guadalupe Porras Ayuso ve Jose Antonio Garrido Romero ise yardımcılık görevini üstlenecek.

G Grubunda Demir Grup Sivasspor'un Romanya temsilcisi Cluj'a konuk olacağı karşılaşmada ise Hollanda'dan Allard Lindhout görev alacak. Müsabakada Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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