Böylelikle Berlin Türkiyemspor kadınlar futbol takımı ilk kez mücadele ettiği Kadınlar Berlin Kupası finalinde şampiyon oldu.

Mavi-beyazlı ekip kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak 88. dakikada Aylin Yaren ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbolda, Kadınlar Berlin Kupası final karşılaşmasını Berlin Türkiyemspor kazandı - Son Dakika

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