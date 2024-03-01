Futbolda Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de Haftanın Maçları - Son Dakika
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Futbolda Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de Haftanın Maçları

Futbolda Trendyol Süper Lig ve 1. Lig\'de Haftanın Maçları

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın maçları belirlendi. Maçlar farklı tarihlerde ve farklı sahalarda oynanacak.

01.03.2024 09:51
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Futbolda Trendyol Süper Lig'de 28, Trendyol 1. Lig'de de 25. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 28, TFF 3. Lig'de ise 22. karşılaşmaları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ise 22. hafta mücadelelerine sahne olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

1. Lig

Bugün:

20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazar:

13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Mart Pazartesi:

14.00 Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Aktepe)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Bugün:

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Esenler Erokspor (Mersin)

Yarın:

14.00 Bursaspor-Bucaspor 1928 (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Ankara Demirspor-Adıyaman FK (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Serik Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Altınordu-Kırşehir FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Nazilli Belediyespor-Kırklarelispor (Nazilli İlçe)

14.00 Ankaraspor-Zonguldak Kömürspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-1461 Trabzon FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 AcnTURK Vanspor-Hes İlaç Afyonspor (Van Atatürk)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Karaman FK (Diyarbakır)

14.00 Belediye Derincespor-Isparta 32 (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Uşakspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 İskenderunspor-Etimesgut Belediyespor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Dağılgan)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Fethiyespor (Düzce Şehir)

14.00 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Denizlispor-GMG Kastamonuspor (Denizli Atatürk)

14.00 Menemen FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Menemen İlçe)

-TFF 3. Lig

1. Grup

3 Mart Pazar:

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Mardin 1969 (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Malatya Arguvan SK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Arguvan İlçe)

14.00 Artvin Hopaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Hopa İlçe)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Aliağa (Küçükçekmece 100. Yıl)

14.00 52 Orduspor-Kırıkkalegücü (Yeni Ordu)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Kepezspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Edirnespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

2. Grup

3 Mart Pazar:

14.00 Sapanca Gençlikspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Sapanca Atatürk)

14.00 Hacettepe 1945 SK-Amasyaspor (Aktepe)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Pazarspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Efeler 09-Turgutluspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-TPAO Batman Petrolspor (Kelkit İlçe)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor (Osmangazi Üniversitesi)

14.00 Karşıyaka-Silifke Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

3. Grup

Yarın:

14.00 Fatsa Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Fatsa İlçe)

3 Mart Pazar:

14.00 Bornova 1877-Büyükçekmece Tepecikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Sivas Dört Eylül-Darıca Gençlerbirliği (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Osmaniyespor FK-Kuşadasıspor (7 Ocak)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Onvo Ağrı 1970 (Faruk Çelik)

14.00 Bayburt Özel İdare-Akhisarspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Belediye Kütahyaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

4. Grup

3 Mart Pazar:

14.00 Nevşehir Belediyespor-23 Elazığ FK (Nevşehir Gazi)

14.00 İdaş Çatalcaspor-Muş 1984 Muşspor (Çatalca İzzettin

14.00 Bursa Yıldırımspor-Armoni Alanya Kestelspor (Minareli Çavuş Spor)

14.00 Balıkesirspor-Orduspor 1967 (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Siirt İl Özel İdaresi (Bergama 14 Eylül)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Sultanbeyli Belediyespor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Güneş Holding Çankaya (Tarsus Şehir)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

3 Mart Pazar:

12.00 Beşiktaş JK United Payment-Amed Sportif Faaliyetler (IBB.GOB. Halit Kıvanç)

12.00 Fatih Vatanspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

13.00 ALG Spor-Hakkarigücü (Batur)

13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Mehmet Hayri Özkeçeci)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Trabzonspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Beylerbeyi-Ataşehir Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Vefa)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Futbolda Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de Haftanın Maçları - Son Dakika

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