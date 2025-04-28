Futbolseverler müjde! Tam 4 maç şifresiz kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 6 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 29 Nisan - 1 Mayıs canlı yayın maç takvimi şöyle;

UEFA Şampiyonlar Ligi

29 Nisan Salı

22.00 Arsenal - PSG: TRT Spor

30 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - Inter: TRT 1

UEFA Avrupa Ligi

1 Mayıs Perşembe

UEFA Konferans Ligi

1 Mayıs Perşembe