UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 6 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 29 Nisan - 1 Mayıs canlı yayın maç takvimi şöyle;
29 Nisan Salı
30 Nisan Çarşamba
UEFA Avrupa Ligi
1 Mayıs Perşembe
UEFA Konferans Ligi
1 Mayıs Perşembe
Son Dakika › Spor › Futbolseverler müjde! Tam 4 maç şifresiz kanalda - Son Dakika
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