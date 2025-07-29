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Futbolun Ustaları Tek Kitapta

Futbolun Ustaları Tek Kitapta
29.07.2025 13:04
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Samet Önder, dünya futbolunun teknik direktörlerini bir araya getiren kitap projesini tanıttı.

İlk kitabı 'Güzel Oyun Futbol' ile Türkiye'de büyük ses getiren ve aralarında Fatih Terim, Arthur Zico, Sergen Yalçın, Slaven Bilic gibi isimlerin de bulunduğu Türkiye'de görev yapmış elli iki teknik direktörü bir araya getiren Samet Önder, bu kez dünya futbolunun ustalarını bir kitapta toplamaya hazırlanıyor.

Türkçe ve İngilizce olarak Türkiye'de yayımlanacak, ayrıca farklı dillerde e-kitap formatında dünyanın dört bir yanına ulaşacak yeni projesiyle, futbolun evrensel diline bir kez daha güçlü bir katkı sunmaya hazırlanıyor. Kitabın içerisinde yer alacak isimler arasında; Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Asya'dan futbol dünyasında iz bırakmış teknik adamlar bulunuyor. Raymond Domanech, Michael Beale, Dorivial Junior, Arthur Zico, Tom Saintfiet, Robin Veldman, Oswaldo de Oliviera, Muricy Ramalho, Paulo Autuori, Ossi Virta, Mauricio Barbieri, Marcel Licka, Marcio Sampaio, Lars Friis ve Carlos Cuedrat daha şimdiden görüşmesi tamamlanan kişiler ve proje yeni teknik direktörlere ulaşarak büyümeye devam ediyor.

Bu özel kitapta teknik direktörler kendi futbol hikayelerini ve taktiksel yaklaşımlarını anlatacak olan Önder, projenin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

"Futbola olan tutkum, çocuk yaşlarda babamla gittiğim maçlarda başladı. O heyecanın bendeki yansıması hiçbir zaman azalmadı. İlk kitabımda olduğu gibi bu projede de aslında büyük bir sevginin ve merakın izinden gidiyorum. Futbol yalnızca bir oyun değil; duygunun, stratejinin, kolektif bilincin ve insana dair nice şeyin bir sahaya sığmış halidir. İşte bu yüzden futbolun mutfağında söz sahibi olmuş çok değerli teknik adamların sesini bir araya getirmek istiyorum ve şimdi bunu dünya çapında yapmak üzere hazırlanıyorum"

Türkçe öğretmenliği mezunu olan, Pamukkale Üniversitesi'nden lisans diplomasını aldıktan sonra aynı üniversitede Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Önder, uzmanlığını özellikle Kazak edebiyatı üzerine geliştirmiş olsa da futbol yazınları konusunda daha şimdiden çok önemli bir yer edindi.

Şu sıralar doktora hazırlıklarını sürdüren Önder, akademik kimliğini futbolla harmanlamanın heyecanını, "Ben futbolu kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. Belki sahada değilim ama satırlarla oyunun içindeyim. Teknik direktörlerle gerçekleştirdiğim söyleşilerde onların felsefelerini, taktiksel anlayışlarını, çalışma prensiplerini keşfediyorum, bunun yalnızca bir spor değil aynı zamanda bir hayat felsefesi olduğunu da her geçen gün daha fazla idrak ediyorum futbol seveni çok büyük olan, kimi zaman bir mahallede kimi zaman 100 bin kişilik stadyumlarda keyifle izlenen şahane bir oyun. Taktik Masası ismini verdiğim projede tek başıma mücadele ediyorum, bir sponsorum yahut teknik direktörlere ulaşabilmek için arkamda olan bir kurum ya da kuruluş yok. Bu projenin Anadolu'dan ortaya çıkması, dünya futbolu için güzel ülkemizden bir iz olacak ve buna vesile olabilmek için çabalıyorum" sözleriyle anlattı.

Bu projeyle birlikte futbol dünyasında bir ilk gerçekleşmiş olacak

Dünyanın farklı coğrafyalarında başarılar elde etmiş teknik direktörler, ilk kez aynı kitapta buluşacak. Saha yansıtmak istedikleri oyun planı, taktiksel felsefe, oyuncu iletişimi, liderlik anlayışı ve teknik direktörlük sanatının incelikleri de bu kitapta yer alacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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