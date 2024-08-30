Gabriel Paulista: Müthiş bir maç oynadık - Son Dakika
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Gabriel Paulista: Müthiş bir maç oynadık

Gabriel Paulista: Müthiş bir maç oynadık

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın harika bir maç çıkardığını ve gruplara kalmaktan mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca, yeni formata hızlı adapte olmaları gerektiğini ve yeni transfer Felix Uduokhai'nin takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti.

30.08.2024 01:09
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Gabriel Paulista: Müthiş bir maç oynadık

'Bu konuşma yararlı oldu ve başka gol yemedik'

'Yeni formata hızlı adapte olmak zorundayız'

'Felix Uduokhai'nin inanılmaz kaliteli olduğunu söyleyebilirim'

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - BEŞİKTAŞLI futbolcu Gabriel Paulista, "Harika bir gece oldu. Çok iyi bir maç oynadık. Avrupa Ligi gibi önemli bir turnuvada gruplara kaldığımız için mutluyuz. Bugün elimizden gelen her şeyi yaptık. Gerçekten müthiş bir maç oynadık, iyi de bir zafer kazandık. Bugün bunu kutlayacağız. Yarından itibaren de önemli Sivasspor maçına hazırlanmak zorundayız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, 3-3 berabere kaldığı maçın rövanşında sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 mağlup ederek adını Avrupa Ligi lig aşamasına yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok iyi oynadıklarını ifade eden Paulista, "Harika bir gece oldu. Çok iyi bir maç oynadık. Avrupa Ligi gibi önemli bir turnuvada gruplara kaldığımız için mutluyuz. Deplasmandaki maçta defansif olarak iyi olduğumuzu söyleyemem. Orada iyi bir skor, galibiyet almak isterdik. Fakat 3-3'lük skorla yetindik. Bugün elimizden gelen her şeyi yaptık. Gerçekten müthiş bir maç oynadık, iyi de bir zafer kazandık. Bugün bunu kutlayacağız. Yarından itibaren de önemli Sivasspor maçına hazırlanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

'BU KONUŞMA YARARLI OLDU VE BAŞKA GOL YEMEDİK'

Karşılaşmanın oynandığı sıralarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yenilen gol hakkında konuştuğunu ifade eden Brezilyalı savunmacı, "Yediğimiz golle ilgili konuştuk. Benim bireysel performansım dışında takım olarak bir hata yaptığımızı düşündüm, bunu konuştum. Bunu düzenlemek için ufak bir konuşmamız oldu. Çünkü aynı hatayı tekrarlayamazdık. Bu konuşma yararlı oldu ve başka gol yemedik" diye konuştu.

'YENİ FORMATA HIZLI ADAPTE OLMAK ZORUNDAYIZ'

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Yeni formata hızlı adapte olmak zorundayız. Bu yeni formatın bence en öne çıkan özelliği daha çok maç olacak, daha çok seyahat olacak, daha çok yorulacağız. Ama akıllı olup, iyi çalışıp, iyi dinlenerek bu durumu kendi yararımıza çevirmemiz gerekiyor. Ben çok iyi bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum. Orada çok maç olmasına rağmen bu kadroyla çok iyi adapte olup iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

'FELİX UDUOKHAİ'NİN İNANILMAZ KALİTELİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'

Yeni transfer Felix Uduokhai'nin takıma çok yararlı olacağını ifade eden Gabriel Paulista, "Beraber iki idman yaptık ama ona rağmen inanılmaz kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Topla çıkışları, topu kullanması ve ayağı çok iyi. Aynı zamanda fiziksel olarak da güçlü bir oyuncu. Bu açıdan takımdaki herkes gibi onun da çok yararlı olacağını düşünüyorum. Omar Colley ile başladık sezona. Onunla Süper Kupa'yı aldık, Samsun maçını, Antalya maçını kazandık. Omar'la da çok iyi bir ikili oluşturduğumuzu biliyorum. Şu an takımda kim oynarsa oynasın hocanın da istekleri dahilinde çok iyi olacaklarını biliyorum. Oyuncuların hocanın kafasında seçme sıkıntısı oluşturması da çok güzel bir şey. Hocanın zorlanması çok iyi bir takım olduğuna işaret ediyor. Hoca kimi seçerse seçsin sahada herkes en iyisini yapıyor. Bu da Beşiktaş için çok güzel bir şey" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gabriel Paulista: Müthiş bir maç oynadık - Son Dakika

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