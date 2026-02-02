Gabriel Paulista yeni takımında kahraman oldu - Son Dakika
Spor

Gabriel Paulista yeni takımında kahraman oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Gabriel Paulista yeni takımında kahraman oldu
02.02.2026 16:25  Güncelleme: 16:41
Gabriel Paulista yeni takımında kahraman oldu
Haber Videosu

Beşiktaş'tan Corinthians'a transfer olan ve final maçında yeni takımına kupayı getiren ilk golü atan Gabriel Paulista, performansı ve açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Mutluluğunu ifade eden Paulista, ''Bir finalde ilk golü atmak ve Corinthians'a kupayı kazandırmak… Açıkçası uyuyabileceğimi sanmıyorum. Sevinçten uyuyamam. Bu gece çok uzun olacak, fazlasıyla kutlayacağız." dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan geçtiğimiz haftalarda ayrılarak ülkesine geri dönen ve Corinthians'a imza atan Gabriel Paulista, yeni takımıyla ilk kupasını kazandı.

FİNAL MAÇININ YILDIZI: GABRIEL PAULISTA

Brezilya Supercopa Rei finalinde Corinthians, Flamengo'yu 2-0 mağlup ederek sezonun ilk kupasını kazandı. Final maçına performansıyla damga vuran Gabriel Paulista oldu. Takımının ilk golünü atan Gabriel Paulista, gösterdiği mücadele ile taraftarlarının beğenisini kazandı. Paulista için yapılan yorumlarda, ''O takımımızın bel kemiği'' denildi.

"BURASI BENİM İÇİM BAMBAŞKA"

Maç sonunda hem mutlu hem de duygusal anlar yaşayan Paulista, "Bu formayı giymeyi her zaman hayal ettim. Avrupa'da uzun yıllar oynadım ama bu hayalim hiç bitmedi. Aileme yakın olmak ve Corinthians formasıyla sahaya çıkmak benim için çok özel. Oynadığım tüm kulüplere minnettarım ama burası benim için bambaşka." ifadelerini kullandı.

"SEVİNÇTEN UYUYAMAM''

Corinthians taraftarı olmasında ağabeyinin büyük payı olduğunu ifade eden Paulista, "Corinthianslı olmamın sebebi vefat eden ağabeyim. Gavioes üyesiydi ve beni çok etkiledi. Bir finalde ilk golü atmak ve sonra Corinthians'a kupayı kazandırmak… Açıkçası uyuyabileceğimi sanmıyorum. Sevinçten uyuyamam. Bu gece çok uzun olacak, fazlasıyla kutlayacağız." sözlerini sarf etti.

