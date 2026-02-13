Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Gabriel Sara, özel çalışmak için İngiltere'den herhangi bir antrenör getirmediğini söyleyerek sosyal medyada hakkında çıkan haberleri yalanladı.
Sosyal medyada dolaşan iddiayla ilgili konuşan Sara, "İngiltere'den antrenör getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Gabriel Sara hakkında çıkan iddiaları yalanladı - Son Dakika
