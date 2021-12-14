Gael Clicy'den yıllar sonra gelen Galatasaray maçı itirafı

Kılıçdaroğlu, adaylıkla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu! Tüm gözler Akşener'de

İsviçre Ligi ekiplerinden Servette'te forma giyen Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clicy, İstanbul günlerine dair önemli açıklamalar yaptı. 2018/19 sezonunda Galatasaray'la şampiyonluk yolunda oynadıkları ve 2-1 kaybettiklerine maça dair konuşan Fransız futbolcu çarpıcı bir itirafta bulundu.

"TÜRKİYE'DE GERÇEK BİR ORGANİZASYON YOK"

Galatasaray maçına ilişkin Fransız futbolcu, " Türkiye'de gerçek bir organizasyon yok. Tribünlere atlayan veya taraftarlarla kavga eden başkanları görebilirsiniz. Türklerde ya hep ya hiç mantığı var. Eğer iyiyseniz dedikleri gibi kralsınız. Ama bir maçta kötü oynarsan hiçbir şeysin. Seni aya götürebilirler veya bir gecede unutabilirler. Yürekleri ile hareket ederler." dedi.