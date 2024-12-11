Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye Sert Cevap - Son Dakika
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Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye Sert Cevap

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk\'ten Fenerbahçe\'ye Sert Cevap

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin yöneticisine cevap vererek, 'Haddini bil' dedi. Malmö maçı öncesi yaptığı açıklamalarda, 7 sakata rağmen galip gelmek istediklerini belirtti.

11.12.2024 15:01  Güncelleme: 15:06
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GALATASARAY 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Başkanımız zaten Fenerbahçe'nin yöneticisine gereken cevabı verdi. 'Haddini bil' dedi. Dolayısıyla haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar" diye konuştu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Malmö'nün konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekipte, 2'nci başkan Metin Öztürk, İsveç yolculuğu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Malmö deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini ifade eden Metin Öztürk, "Malmö ile önemli bir maça çıkıyoruz. Malmö'nün sıralamadaki yeri sizi yanıltmasın. Her maç zor. Amacımız Malmö'yü yenip, 3 puanı alıp, ilk 8'deki yerimizi perçinlemek. 7 tane sakatımız var ama sonuçta Galatasaray için sahaya 11 kişi çıkıyorsa, eksik değildir. Galatasaray bundan önce de olduğu gibi her zaman sahada konuşur. Biz yine sahada konuşacağız. Avrupa'daki yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ ŞEKİLDE SEVİYEYİ AŞAĞIYA ÇEKİYORLAR'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın dün kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Metin Öztürk, "Geçen sene seviyeyi baya düşürdüler. Dediler ki 'Hakemleri gidin, dövün.' Bu sene o hakemleri dövünden sonra seviye akıl almaz hale geldi. Hocaları Mourinho da iştirak etti. Bahsettiğiniz asbaşkana cevap vermek istemiyorum. Gelirken yolda baktım, merak ettim. Önce şaşırdım, herhalde yönetim kurulunun içinde yok, yönetim kurulu kalabalık. Meğerse yedinci sıradaymış. Asbaşkan falan deyince, başkandan sonra gelen kişi zannettim. Fenerbahçe'nin kurumsal sıralamasına baktım, yedinci sırada. Kendi bilecekleri bir şey. Başkanımız zaten Fenerbahçe'nin yöneticisine gereken cevabı verdi. 'Haddini bil' dedi. Dolayısıyla haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. İlginç de bir teknik direktörleri var. Bizim her maçımızdan önce konsantrasyon bozmak için açıklama yapıyor. Sanki Eyüpsporlu oyuncular bilerek sarı kart görmüş, şike yapıyorlarmış gibi büyük bir karalama yapıyor. Tabi kendi yenemediği için doğal. Kendi sahalarında biz onları eze eze yendik. O gün sahte penaltı olmasaydı, 3-1 değil, 6'ya 7'ye giderdi o maç. Galatasaray'dan korkmakta haklılar. Dünya yıldızı bir teknik direktör olmanız bir şey fark etmiyor. Futbolcunuza adam gibi top oynatamayınca, Galatasaray'da sizi eze eze yeniyor, Beşiktaş da yeniyor. Beşiktaş konusuna parantez açmak istiyorum. Beşiktaş yendikten sonra verdiği demeç inanılır gibi değil. Rakibi küçümseyici, 10 kere oynasak 8 kere yeneriz. 1 kere onlar kazanır, 1 kere berabere kalınır. Bunlar hiç yakışmıyor. Zaten Türkiye ligini küçümsüyorlar, Türkleri küçümsüyorlar. Anlamak mümkün değil. Geçen gün inanamıyorum Beşiktaş'a yenildikleri maçta, malzemeciyi çağırır gibi 4'üncü hakemi yanına çağırdı. O da kuzu kuzu gitti. Fenerbahçe yöneticisiyle aynı Hacivat ile Karagöz gibiler. Bir o tiyatro yapıyor, bir bu tiyatro yapıyor. Biz Galatasaray'ız. Biz işimizi yapacağız. İşimize bakacağız. Şimdi tahmin ediyorum ki en yakın dostları da pazartesi gününe kadar Trabzonspor olacak. Onunla ilgili algı operasyonu yapacaklar. Ne söyleyeceklerini dinlemek için keyifle bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye Sert Cevap - Son Dakika

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