Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı

Galatasaray, 2024-25 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktı. Osimhen en çok konuşulan isim oldu.

21.05.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, toplamda 25'inci Lig şampiyonluğunu elde ederken, sarı kırmızılıların en medyatik isimleri de belli oldu. Rekorları alt üst ederek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen, medyanın da en çok konuştuğu isim oldu.

Süper Lig'de nefes kesen 2024-25 sezonunda şampiyonluğu Galatasaray göğüsledi. Kayserispor'u mağlup eden sarı kırmızılılar, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 5'inci yıldızı göğsüne taktı. Üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, toplamda 25'inci Lig şampiyonluğunu elde ederken, sarı kırmızılıların en medyatik isimleri de belli oldu. Ajans Press Teknoloji'nin yeni platformu Newscope üzerinden elde edilen verilere göre, rekorları alt üst ederek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen, medyanın da en çok konuştuğu isim oldu.

Victor Osimhen rekor haberle medyanın şampiyonu

Ajans Press Teknoloji'nin yazılı basın, tv, internet ve sosyal medya mecralarında gerçekleştirmiş olduğu medya incelemesinde, 1 Ocak-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında medyanın en çok konuştuğu ilk 11 belli oldu. Galatasaray'a devre arasında kiralık gelen ve sezona damga vuran Osimhen, 4 milyon 323 bin haber içeriğinde yer alarak medyanın en çok konuştuğu futbolcu oldu.

Türkiye'de en çok kupa kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduran Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, 1 milyon 330 bin haber içeriğinde yer alarak en çok konuşulan ikinci futbolcu oldu. Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ise listeye üçüncü sıradan giriş yaptı; Barış Alper 1 milyon 242 bin haber içeriğiyle adından söz ettirdi. Devre arasında sarı kırmızılı ekibe katılan Mario Lemina ise 1 milyon 214 bin haber ile listenin dördüncü sırasında yer alırken, Lucas Torreira 834 bin 740 haberle en çok konuşulan beşinci isim oldu. Listenin devamı ise şu şekilde oldu: Yunus Akgün (470 bin 25), Eren Elmalı (419 bin 717), Roland Sallai (324 bin 54), Gabriel Sara (252 bin 987), Abdülkerim Bardakcı (241 bin 829), Davinson Sanchez (234 bin 873).

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 3'üncü teknik direktör unvanını eline alan Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk 3 milyon 233 bin haber içeriğinde yer alarak ciddi bir konuşulma oranı elde ederken başkan Dursun Özbek hakkında ise 451 bin 648 adet haber içeriği tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Victor Osimhen, Kayserispor, Galatasaray, Ekonomi, Magazin, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:34
İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 11:57:25. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.